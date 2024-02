Qual è il gioco PS5 più venduto in 24 ore? La risposta è meno ovvia del previsto

Sono tanti i giochi che hanno riscosso enorme successo su PlayStation 5, sia per quanto riguarda le esclusive Sony che i titoli multipiattaforma. Pensiamo a Hogwarts Legacy, Elden Ring, God of War Ragnarok o Marvel's Spider-Man 2 ad esempio. Ma ti sei mai chiesto qual è il gioco PS5 più venduto in 24 ore? Ecco la risposta.

Il gioco per PlayStation 5 che ha venduto di più nell'arco delle 24 ore è Marvel's Spider-Man 2 a quota 2.5 milioni di copie vendute nel primo giorno di presenza sul mercato lo scorso 20 ottobre.

Questo dato è il più recente che abbiamo riguardo un gioco per PlayStation 5, non è escluso che blockbuster molto attesi come Final Fantasy VII Rebirth possano fare meglio una volta giunti sul mercato, al momento però sappiamo che nessun altro titolo è riuscito a performare meglio dell'Uomo Ragno nel giorno del lancio, per quanto riguarda i titoli usciti su PlayStation.

E' pur vero che i publisher terze parti non sono soliti fare annunci di questo tipo legati alle vendite su una piattaforma specifica e dunque dati certi e precisi sono disponibili solamente per le esclusive targate Sony.



Il podio delle esclusive PlayStation vendute più velocemente di sempre si completa poi con God of War Ragnarok con 5.1 milioni di copie in 5 giorni su PS4 e PS5 e The Last of Us Parte 2 con quattro milioni di copie in 3 giorni su PS4.