Qual è il gioco più raro e costoso per PS2? C'entra FromSoftware

Le prime PlayStation hanno ospitato produzioni poco conosciute divenute in seguito autentici pezzi da collezione. Conosciamo il gioco più raro e costoso per PS1, passiamo ora alla PlayStation 2: qual è in questo caso il titolo più raro e difficile da recuperare a causa dei suoi prezzi elevatissimi?

Il vincitore potrebbe essere proprio lui: stiamo parlando di Kuon, un survival horror di FromSoftware pubblicato a cavallo tra il 2004 e il 2006 in tutto il mondo. E data la sua distribuzione a tiratura molto limitata, in occidente è diventato un cimelio davvero ambito dai collezionisti che, tuttavia, devono mettere da parte grosse cifre per poterci mettere le mani sopra: difficilissimo infatti trovare una copia PAL europea sotto i 400 euro, e in generale una copia ben tenuta può andare anche oltre i 700 euro. E stiamo parlando di copie usate, laddove invece sigillato può andare anche ben oltre i 1000 euro.

Anche la versione NTSC americana non scherza, con prezzi analoghi se non pure più alti rispetto alle controparti europee. Quella giapponese è invece l'edizione più economica, tuttavia oltre ai limiti linguistici in ogni caso è difficile trovarlo d'importazione sotto i 150 euro. Oltre alla limitata distribuzione c'è anche da dire che Kuon non venne accolto con grande entusiasmo dalla critica internazionale all'epoca della sua uscita su PS2: su Metacritic l'opera FromSoftware ha raggiunto una non esaltante media di 57, dunque la modesta accoglienza potrebbe aver contribuito allo scarso successo del gioco sul fronte commerciale. Con il passare del tempo Kuon si è comunque ritagliato il suo piccolo spazio tra gli appassionati di PS2, divenendo dunque un vero e proprio pezzo da museo videoludico.

Di giochi rari e costosi la PS2 ne ha comunque offerti tanti: perché Rule of Rose vale così tanto in ottica collezionistica, ad esempio?

