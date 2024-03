Qual è il gioco più raro della PS1 e quanto vale oggi? Attenzione, è davvero bruttissimo

Qual è il gioco più raro mai uscito sulla PS1? In realtà questa domanda è meno scontata del previsto e possono esserci due possibili risposte, entrambe giuste. No non siamo impazziti, adesso vi spieghiamo tutto.

PS1: qual è il gioco più raro e costoso?

A questa domanda, dicevamo, ci sono due risposte. La prima si ottiene cercando il gioco più raro e costoso in assoluto, ovvero Elemental Gearbolt Assassin's Case, in vendita oggi a oltre 2.000 euro. Uscito nel 1997, questo shooter veniva proposto anche in versione speciale con una copia del gioco, una memory card e un pistola GunCon placcata oro. Questa valigetta però non era in vendita ma era disponibile solo e unicamente come premio per una competizione indetta dal publisher Working Designs. Questo è il gioco più raro in assoluto per la prima PlayStation.

Ma se parliamo di giochi commerciali, invece? In questo caso il primato di gioco più raro per la prima PlayStation spetta Cindy's Fashion World, uscito fuori tempo massimo nel 2004 e pubblicato dalla leggendaria Phoenix Games, specializzata in giochi brutti. Disponibile solo in Europa, il gioco è buggato ed è ingiocabile, nel vero senso della parola, tanto che poco dopo l'uscita è stato ritirato dal commercio. Oggi una copia completa vale circa 1.000 euro. Incredibile, vero?

Foto Credits: GR

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.