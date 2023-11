Qual è il gioco di ruolo con il level cap più alto?

Lo sviluppo dei personaggi è tra i fondamenti più caratteristici del genere ruolistico. Nella maggioranza dei casi esso avviene tramite l’ottenimento di armamentario e il guadagno di punti esperienza, questi ultimi indispensabili per aumentare il proprio livello. Vi siete però mai chiesti qual è il GDR che permette di potenziarsi più di ogni altro?

I videogiochi il cui level cap equivale a cifre da capogiro sono vari e numerosi, come ad esempio Guardian's Crusade (Knight & Baby in Giappone) uscito per PlayStation nel 1998 che permette di spingersi fino al livello 65’535. Il titolo che più di tutti ha passato il segno in questo senso è però Disgaea 6: un JRPG strategico che permette ai giocatori di ambire all’esagerato 99'999’999.



Come se non bastasse – in modo simile a quanto visto nei capitoli precedenti – la sesta iterazione della serie targata Nippon Ichi Software permette di aggirare questo limite grazie alla Reincarnazione: una dinamica che prevede di resettare il livello dei propri personaggi e ricominciare a potenziarli come e più di prima.

