Qual è l'ultimo gioco della serie Gran Turismo per PS4?

La serie di Gran Turismo, con la sua storia ormai più che ventennale, è sicuramente una delle saghe videoludiche di stampo automobilistico e racing più famose e apprezzate di tutti i tempi, tanto da essere una delle esclusive più interessanti dell’intera scudera dei Playstation Studios.

Nell’attesa dell’arrivo sul mercato di Gran Turismo 7 per PS5, il nuovo capitolo della serie progettato esclusivamente per la nuova generazione, in uscita in esclusiva su Playstation 5 nel corso del 2021, scopriamo qual è l’ultimo capitolo della serie finora pubblicato.

Per quanto riguarda solamente la serie principale di Gran Turismo, contraddistinta dalla numerazione progressiva dei diversi capitoli e da una netta preponderanza della componente singleplayer, l’ultimo capitolo uscito è l’ormai lontano Gran Turismo 6, pubblicato su Playstation 3 nel 2013.

L’ultimo capitolo in ordine cronologico di uscita sul mercato, invece, è Gran Turismo Sport, pubblicato nel corso del 2017 in esclusiva per Playstation 4, il quale abbandonò la numerazione progressiva tipica della serie per evidenziare ancora maggiormente la propria differenza strutturale rispetto ai suoi predecessori. Gran Turismo Sport è infatti un racing estremamente improntato sulla sua componente multigiocatore piuttosto che sulla modalità campagna in giocatore singolo, con un occhio di riguardo specialmente al mondo degli eSports, all’interno del quale si è imposto velocemente, diventando uno dei racing più importanti del panorama competitivo.