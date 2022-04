Qual è stato il primo gioco di Sonic in 3D?

Come sottolineato dalla campagna Project Sonic, il 2022 sarà l’anno in cui vedremo la mascotte di SEGA immersa in un gioco open world, intitolato Sonic Frontiers. Una rivoluzione simile già avvenne nel 1998, quando il Sonic Team abbracciò il potenziale espresso dai modelli poligonali in 3D. Ma quale fu il primo Sonic a tre dimensioni?

In anticipo di due anni rispetto all’uscita di Sonic Adventure, uno dei titoli più iconici usciti su Dreamcast, i giocatori in possesso di un Mega Drive poterono misurarsi con Sonic 3D Blast. Il gioco, al netto di alcune critiche indirizzate al suo gameplay, seppe distinguersi fin da subito per un notevole comparto grafico caratterizzato da elementi tridimensionali e da una visuale isometrica.



Quello che non tutti sanno, però, è che la versione di 3D Blast approdata su Sega Saturn servì a compensare la cancellazione di un altro gioco: Sonic X-Treme: sarebbe potuta essere propria questa la prima iterazione in 3D del riccio, ma dopo l'annuncio fatto durante l’E3 1996 il progetto venne bloccato e abbandonato a sé stesso.

