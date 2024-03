Qual è stato il primo gioco Souls? L'inizio di un fenomeno videoludico

Al giorno d'oggi si sente spesso parlare di souls e soulslike, due termini divenuti talmente frequenti nelle discussioni tra videogiocatori da poter essere definiti quasi abusati. Ma vi siete mai chiesti quando è cominciato tutto ciò? Quale è stato il primo titolo a potersi definire souls? Se la risposta è sì, siete giunti nel posto giusto.

Qual è stato il primo Souls?

Senza troppi giri di parole, vi diciamo fin da subito che il primo videogioco souls è stato Demon's Souls, videogioco di FromSoftware lanciato in esclusiva su PlayStation 3 il 5 febbraio 2009 in Giappone, il 6 ottobre 2009 in Nord America e il 25 giugno 2010 in Europa.

Cosa significa Souls? Che differenza c'è con Soulslike?

Adesso che abbiamo risposto alla vostra domanda, è doveroso fornirvi anche un po' di contesto. Con il termine souls si indicano quattro specifici videogiochi di FromSoftware, ovvero Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Non si tratta di un'unica serie, dal momento che Demon's Souls è separato dai Dark Souls, in ogni caso sono tutti quanti accomunati da caratteristiche di gameplay ben specifiche e, soprattutto, dalla parola souls nel titolo. Nella categoria vi entra di diritto anche il Demon's Souls per PS5 sviluppato da Bluepoint, trattandosi di un remake del primo capitolo. Si usa invece il termine soulsborne quando, oltre ai souls di cui sopra, si inserisce nella conta anche Bloodborne.

Ed Elden Ring, è un souls oppure no? Tecnicamente non è un vero e proprio souls, dal momento che non ha il termine souls nel titolo e presenta delle meccaniche totalmente assenti nei souls propriamente detti, come l'open world e la mappa consultabile al bisogno. Per questo motivo, è più giusto definirlo un soulslike. Sicuramente Elden Ring è molto speciale, essendo sviluppato dalla stessa FromSoftware e trattandosi di una diretta evoluzione dei quattro giochi sopra menzionati.

A proposito di soulslike, cosa significa? Con soulslike indichiamo un intero sottogenere di videogiochi ispirati ai souls di FromSoftware. Rientrano in questa categoria anche i titoli sviluppati da altre software house, tra cui Nioh, Code Vein, Lies of P e Lords of the Fallen, giusto per citarne qualcuno.

Giunti al termine di questo excursus, possiamo dunque affermare che Demon's Souls è sia il primo souls che l'artefice dell'intero fenomeno dei soulslike.

