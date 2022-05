Dalla sua prima comparsa in Donkey Kong nel 1981, Super Mario è stato protagonista di un numero enorme di giochi, dalla serie principale Platform sia 2D che 3D per poi passare a numerosi spin-off tra sportivi, corse, giochi di ruolo e molto altro ancora. E la larga maggioranza di queste produzioni si sono rivelate un grande successo commerciale.

Con così tante avventura pubblicate nel corso dei decenni (a tal proposito, quanti giochi di Super Mario ci sono?) viene spontaneo chiedersi qual è il gioco di Super Mario più venduto di sempre. Ebbene, nonostante il baffuto idraulico sia ancora oggi uno dei nomi più popolari dell'intero panorama videoludico, per trovare la risposta bisogna tornare molto indietro nel tempo, precisamente al 1985, anno in cui il leggendario Super Mario Bros. fece la sua prima comparsa in Giappone su Famicom (il NES in occidente).

E' proprio Super Mario Bros. il più venduto di tutti i tempi, avendo piazzato in totale oltre 58 milioni di copie. Il dato tiene ovviamente conto delle varie riproposizioni del capolavoro Nintendo pubblicate con il passare degli anni, ma resta comunque impressionante quanta strada ha compiuto il gioco in ben 37 anni.

Non è tuttavia da escludere che in futuro possa avvenire il sorpasso da parte di uno spin-off sempre incentrato sulla mascotte Nintendo: Mario Kart 8 ha superato le 50 milioni di copie vendute e, calcolando le versioni Wii U e Nintendo Switch, ha toccato quota 53.790.000 unità. La prima posizione, insomma, non è troppo lontana.