Qual è stato il primo gioco sviluppato da Rockstar Games? No, non è GTA 1!

Rockstar Games è una delle software house più amate e rispettate dell'intero panorama videoludico: la sua fama si è costruita nel tempo grazie al successo di critica e pubblico riscosso dalle sue serie, tra cui spiccano Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Ma lo sapete qual è il primo videogioco mai sviluppato da Rockstar?

Rockstar Games ha costruito la sua fama negli anni grazie al successo di giochi come GTA III, Vice City e San Andreas, GTA 4 e GTA 5, Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2, Bully, Manhunt e Manhunt 2, Midnight Club Max Payne 3, L.A. Noire e GTA Online, solamente per citarne alcuni.



Si potrebbe pensare che il primo videogioco targato Rockstar Games sia stato proprio Grand Theft Auto del 1997 ma in realtà non è così. Lo studio nasce infatti sul finire del 1998 dopo che Take-Two Interactive acquista i diritti della serie GTA da BMG Interactive: il primo gioco di Grand Theft Auto è stato sviluppato da DMA Design, studio inglese in seguito rinominato Rockstar North, di fatto il primo vero videogioco pubblicato sotto etichetta Rockstar Games è GTA Mission Pack #1 London 1969, espansione a tema londinese di Grand Theft Auto, pubblicata nella primavera del 1999 e sviluppata dalla divisione canadese della compagnia



Sarà ancora DMA Design a sviluppare GTA 2 (uscito a ottobre del 1999) e GTA III (autunno 2001) prima del cambio di nome definitivo in Rockstar North avvenuto nella primavera del 2002.