Qual è il gioco da tavolo più venduto al mondo? Risiko, Monopoly o... gli scacchi?

Tra i grandi protagonisti delle serate in compagnia degli amici, oltre ai videogiochi che permettono la cooperativa locale (a questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del nuovissimo FIFA 23), è possibile annoverare anche i giochi da tavolo e i giochi di società.

Sebbene nel corso dei decenni ne siano stati prodotti in enormi quantità, soltanto alcuni di questi giochi sono riusciti a divenire un successo commerciali di portata globale: qual è il gioco da tavolo più venduto di sempre?

Nonostante venga spontaneo pensare subito ad uno tra Monopoly, Risiko e Cluedo data la loro popolarità immortale tra più generazioni, il gioco da tavolo più diffuso al mondo è quello degli scacchi. Secondo quanto riportano le fonti storiche, gli scacchi sono stati inventati in India nel corso del VI secolo d.C., per poi arrivare in Europa intorno all'anno 1000.



Da questo punto in poi è stato sfruttato nel corso del tempo da regnanti, generali e altre personalità di rilievo per affinare le proprie capacità strategiche e di pianificazione. Dopo aver vissuto una seconda epoca d'oro negli ultimi decenni del '900, gli scacchi rimangono a tutt'oggi il gioco da tavolo più diffuso e venduto al mondo. Per rimanere in tema, nel caso in cui vogliate provare qualche altro prodotto vi proponiamo una lista dei migliori giochi da tavolo attualmente in vendita.