Qual è l'ultimo gioco uscito in assoluto per PlayStation Vita?

A luglio 2021 Sony ha interrotto il supporto a PlayStation Vita, questo vuol dire che dalla scorsa estate non è più possibile per gli sviluppatori pubblicare nuovi giochi dal momento che il programma di publishing è stato definitivamente chiuso da parte del colosso giapponese.

Qual è l'ultimo gioco uscito per PlayStation Vita? Parlare di "ultimo gioco" è sbagliato dal momento che la console portatile Sony ha visto il 20 luglio scorso il lancio di ben sei nuovi giochi indipendenti pubblicati esclusivamente sul PlayStation Store europeo:

Ultra Mission

Russian Subway Dogs

Brotherhood United

Killer Dolls United

Witchcrafty

Mind Maze

Questi sono gli ultimi giochi in assoluto usciti su PlayStation Vita, da luglio come detto non è più possibile per gli sviluppatori far approvare nuovi titoli per Vita e commercializzarli tramite il PlayStation Store, non esistono dunque altri giochi pubblicati ufficialmente per PSVita dopo quelli elencati qui sopra.

Dal 24 dicembre Sony spegnerà i server di Soul Sacrifice e Freedom Wars, due delle esclusive PlayStation Vita più apprezzate e vendute in Giappone. Uscita nel 2011 in Giappone e l'anno successivo in Europa e Stati Uniti, PS Vita non ha mai riscosso il successo sperato vivacchiando per alcuni anni in Asia ma faticando molto dal punto di vista commerciale in Occidente, sia per quanto riguarda le vendite hardware che per la diffusione del software.