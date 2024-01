Qual è stato il primo videogioco mai uscito in formato CD?

Prima CD, poi DVD e Blu-Ray: i giochi su disco sono ormai da decenni una certezza del panorama videoludico, anche in un'epoca in cui il formato digitale sta prendendo il sopravvento su quello fisico lentamente in tutti i territori. Ma sapete qual è stato il primo gioco mai uscito in formato CD in tutto il mondo?

Per scoprirlo bisogna tornare indietro nel tempo fino al 1989, anno in cui The Manhole per PC viene distribuito tramite il formato CD-Rom. Sviluppato da Cyan Worlds, The Manhole era stato originariamente pubblicato nel 1988 in formato floppy disk, per poi sbarcare anche su CD grazie a una collaborazione tra gli sviluppatori ed Activision.

L'opera creata dai fratelli Rand e Robyn Miller, i futuri autori dell'iconico Myst (sapevate a proposito che Myst è l'unico gioco PS1 che occupa ben 5 dischi?), era un'avventura che vedeva i giocatori seguire il simpatico Mr. Rabbit ed aprire una botola dalla quale fuoriesce poi una gigantesca pianta di fagioli che consente agli utenti di raggiungere magici mondi incredibili e vivere situazioni fantastiche.

The Manhole era dunque un prodotto pensato principalmente per un pubblico di giovanissimi, ma la sua atmosfere e gli evocativi scenari alla base dell'opera lo rendono un prodotto ancora adesso interessante da scoprire per giocatori di ogni età.