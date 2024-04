Qual è stato il primo gioco uscito su PS2 nel 2000? Un indizio: è esplosivo!

Su queste pagine abbiamo visto qual è stato l'ultimo videogioco uscito su PlayStation 2... ma sapete invece qual è stato il primo gioco pubblicato nel 2000 per il monolite nero di casa Sony? Ecco la risposta.

Tra i giochi di lancio di PlayStation 2 in Giappone nel marzo 2000 troviamo A-Train 6, DrumMania, Eternal Ring, Fantavision, Kakinoki Shogi IV, Kessen, Mahjong Taikai III, Morita Shogi, Ridge Racer V, Stepping Selection e Street Fighter EX3, solo una piccola parte di questi titoli sarebbe arrivata poi in Europa e negli Stati Uniti.

PS2: qual è il primo gioco uscito?

Il primo gioco uscito su PS2 in Giappone è Fantavision, contraddistinto dal codice PAPX 90201. Si tratta però non della versione fisica uscita al lancio della console bensì di una edizione speciale venduta durante il PlayStation Festival del gennaio 2000, ovvero con circa due mesi di anticipo rispetto all'arrivo di PS2 nei negozi, il 4 marzo dello stesso anno.

Fantavision non è però il primo software catalogato per PS2, questo onore spetta infatti ad una speciale versione di Linux seguita da vari utility disc per la console. Ma in ogni caso se parliamo di videogiochi, Fantavision risulta effettivamente il primo videogioco mai uscito su PlayStation 2.

A proposito: sapete qual è il primo gioco uscito su PS1 nel 1994?

