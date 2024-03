Qual è il primo gioco uscito per PS4? Non è Killzone Shadow Fall e nemmeno Knack

A cavallo tra il 15 novembre 2013 e il 22 febbraio 2014 PlayStation 4 è divenuta realtà in tutto il mondo, dapprima negli Stati Uniti e poi in Europa per concludere infine con il Giappone. Ma qual è stato il primo gioco PS4 in assoluto?

Con il codice seriale CUSA 00001 questo primato spetta a The Playroom, una raccolta di minigiochi in realtà aumentata già precaricato all'interno della console Sony e volto a mostrare le funzionalità sia del DualShock 4 che di PlayStation Camera, quest'ultima indipensabile per giocare al titolo sviluppato da Japan Studio (in caso contrario si assiste soltanto ad un semplice trailer). Si tratta dunque sostanzialmente di una tech demo, un po' come Astro's Playroom volto a dimostrare le capacità del DualSense di PS5 molti anni dopo.

Trattandosi di un gioco già precaricato all'interno di PS4 esiste soltanto formato digitale ed è stato inoltre aggiornato con nuovi contenuti gratis nel corso del tempo, mentre il primo gioco PS4 in versione retail è considerato Killzone Shadow Fall di Guerrilla Games, il cui codice seriale è CUSA 00002. Killzone Shadow Fall è stato uno dei giochi di lancio di PS4 nel 2013 assieme a nomi quali Knack, Driveclub, Assassin's Creed IV Black Flag e Resogun.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su