Qual è l'ultimo gioco uscito su PSP?

Uscita a cavallo tra la fine del 2004 e il 2005 in tutto il mondo, la PlayStation Portable ha segnato il debutto del brand Sony sul mercato delle console portatili, ponendosi come diretta concorrente dell'agguerrito Nintendo DS. Pur senza aver vinto la sfida commerciale con Nintendo, la PSP ha lasciato comunque il segno tra i fan.

Nel corso degli anni sono stati numerosi i giochi pubblicati per l'handheld di Sony, alcuni dei quali distribuiti anche anni dopo la fine del suo ciclo vitale e l'arrivo del successore, PlayStation Vita. Qual è stato l'ultimo gioco ad essere pubblicato su PSP? Si tratta di Retro City Rampage DX, uscito nel 2016. Si tratta della versione ampliata dell'Action/Adventure arrivato originariamente nel 2012 grazie agli sforzi di Vblank Entertainment.

Il gioco si ispira a Grand Theft Auto ed offre ai giocatori una città liberamente esplorabile, con 50 missioni principali da affrontare. Riprende alcune delle meccaniche della serie targata Rockstar Games e si presenta con grafica ed effetti sonori in 8-bit in tributo ai titoli anni '80. Una piccola chicca per nostalgici ed amanti del retrogaming, dunque, chiudendo così il cerchio sulla PSP guardando proprio al passato.

Restando in tema, non perdetevi il video fan made della PSP 5G Edition, reinterpretazione "next-gen" dell'apprezzata piattaforma portatile. Volete scoprire infine quali sono i migliori giochi per PSP?