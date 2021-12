Qual è il gioco più venduto del 2021? Scontro tra Call of Duty e FIFA

Con il 2021 ormai agli sgoccioli è forte la curiosità di scoprire qual è stato il gioco che ha venduto di più nel corso degli ultimi 12 mesi. Si tratterà di un nome commercialmente fortissimo come Call of Duty, FIFA o Assassin's Creed, oppure qualche altro titolo è riuscito a sorpresa a raggiungere questo particolare primato?

Bisogna anzitutto precisare che al momento non ci sono dati precisi e definitivi sulle vendite registrate dai maggiori titoli nel corso del 2021, considerato che ancora mancano le stime relative alle ultime settimane dell'anno, tuttavia in base a quanto emerso nel corso del tempo è già possibile intuire quale può essere stato il titolo di maggior successo.

Ebbene, sembra che il primato spetti proprio a Call of Duty Black Ops Cold War, uscito a novembre 2020 e capace nell'arco del suo primo mese di vendere oltre 5,7 milioni di copie. Numeri che hanno continuato a crescere costantemente anche con l'avvento dell'ultimo anno ormai prossimo alla sua fine: COD Black Ops Cold War è stato il gioco più venduto del 2021 negli USA, sebbene i dati siano aggiornati fino a settembre 2021. Ma data la grande popolarità del franchise a livello globale, è altamente probabile che risultati altrettanto grandi siano stati raggiunti anche in vari territori europei.

A tal proposito, guardando a casa nostra, FIFA 22 per PS4 è stato il gioco più venduto su Amazon Italia nel 2021: del resto si tratta di un altro sempreverde in termini di mercato, considerato anche il sucesso che il titolo calcistico EA sta raccogliendo in altri Paesi come il Regno Unito.