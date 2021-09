Qual è il gioco più venduto in assoluto per Nintendo Switch?

Il successo di Nintendo Switch, a circa 4 anni dal lancio iniziali avvenuto nel corso del 2017, appare ormai inarrestabile, con la console ibrida di Nintendo che macina decine di milioni di unità vendute ogni anno. Secondo molti analisti, addirittura, Nintendo Switch diventerà la console più venduta di sempre superando la PlayStation 2.

Una grossa fetta di questo successo è dovuto alla grande quantità di videogiochi disponibili in esclusiva solamente sulla console ibrida di Nintendo. Uno in particolare è riuscito a piazzare un quantitativo di copie tale da renderlo il gioco più venduto di sempre su Switch (almeno nel momento in cui scriviamo, vale a dire metà settembre 2021).



Tale primato spetta a Mario Kart 8 Deluxe: il racing game arcade più famoso di sempre raggiunge infatti la prima posizione della classifica con circa 38 milioni di copie vendute: un dato clamoroso se si pensa che l'ottavo capitolo della serie era uscito originariamente su Wii U nel 2014. Molti adesso attendono con impazienza il prossimo episodio: molti insider ritengono che Mario Kart 9 possa arrivare ad inizio 2022, ma finora la casa di Kyoto non ha mai parlato del prossimo gioco.

Dietro di lui c'è Animal Crossing New Horizons, altro grandissimo successo che si classifica secondo con 34 milioni di copie piazzate sul mercato. Tra le altre curiosità in termini di vendite, The Legend of Zelda Breath of the Wild si piazza a sorpresa fuori dal podio con circa 24 milioni di copie vendute, mentre Super Smash Bros Ultimate, si classifica come terzo gioco più venduto sul sistema con le sue 25 milioni di unità totali.