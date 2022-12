Qual è il gioco più venduto in assoluto su PlayStation 4?

Con una base installata di oltre 117,2 milioni di unità, a distanza di quasi dieci anni dal giorno del suo debutto, PlayStation 4 è a conti fatti una delle console più vendute al mondo insieme a Game Boy, Nintendo DS, PlayStation 2 e Nintendo Switch. Vi siete però mai chiesti qual è stato il gioco più venduto nella storia della piattaforma Sony?

Determinare con assoluta certezza quale sia il titolo più venduto su PS4 non è affatto semplice, ma all’interno di un’ipotetica classifica (rifacendosi ai dati di vendita condivisi dalla stessa azienda nipponica) il podio potrebbe essere occupato da Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn, The Last of Us e Grand Theft Auto V, così come dal primo God of War ambientato nell’universo della mitologia norrena e uscito nel 2018.



Tralasciando quelli che sono i risultati ottenuti sulle altre piattaforme, ognuno di questi prodotti ha infatti superato le 20 milioni di copie e distaccato così giochi altrettanto apprezzati quali Uncharted 4 e Ghost of Tsushima, i quali hanno raggiunto rispettivamente 16 e 10 milioni di vendite.

A proposito di questo argomento, siete curiosi di sapere quali sono le esclusive PlayStation vendute più velocemente di sempre? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quanto hanno venduto tutte le console PlayStation, dalla prima PS1 alla più recente PlayStation 5.