Qual è il gioco più venduto di sempre per Game Boy?

Il Game Boy non ha certo bisogno di presentazioni: il leggendario mattone grigio di Nintendo ha accompagnato l'infanzia e la gioventù di milioni di persone in tutto il mondo, rapiti da un parco titoli sconfinato e da giochi indimenticabili. A tal proposito, qual è il più venduto in assoluto sulla piccola console?

Ad aggiudicarsi il primato sono i giochi Pokémon di Prima Generazione, rappresentati da Pokémon Blu, Rosso, Giallo e Verde (quest'ultima una versione pubblicata esclusivamente in Giappone): in totale nel corso degli anni hanno piazzato la bellezza di 46 milioni di copie (per l'esattezza 46.020.000), un risalto mai raggiunto da nessun'altra produzione per Game Boy. Un risultato in ogni caso meritato, considerato che Pokémon Rosso e Blu (come anche Giallo e Verde) sono tra i migliori giochi per Game Boy mai realizzati.

Va tuttavia detto che le vendite di tutte le versioni commercializzate da Nintendo e Game Freak vengono contate assieme, pertanto non è chiaro quanto abbiano effettivamente venduto le singole edizioni. Subito dopo Pokémon troviamo Tetris tra i giochi di maggior successo commerciale per la console portatile Nintendo, capace di piazzare la bellezza di 35 milioni di copie, un dato comunque spinto anche dal fatto di essere stato anche distribuito in bundle con la console per un periodo. Chiude il podio Super Mario Land, che ha piazzato in tutto 18,14 milioni di copie.

