Qual è il gioco più venduto di sempre in Giappone? Non è Mario, Pokémon o Dragon Quest

Vi siete mai chiesti qual è il gioco più venduto di sempre sul suolo nipponico? Super Mario, Mario Kart e Pokémon sono soltanto alcuni dei franchise più amati in assoluto dai giapponesi, grandi estimatori anche di giochi di ruolo come Final Fantasy e Dragon Quest. Eppure, nessuno di questi raggiunge l'ambito primato.

A meritarsi il titolo di gioco più venduto in Giappone di tutti i tempi è Animal Crossing New Horizons. Con gli ultimi dati di vendita aggiornati da Nintendo veniamo a sapere che l'ultimo episodio di Animal Crossing ha venduto la bellezza di 10.450.000 copie in territorio giapponese, piazzate dal giorno del lancio avvenuto il 20 marzo 2020 ad oggi. Così facendo ha superato Pokémon Blu, Rosso e Verde, che ormai da diversi anni detenevano tale record Di seguito ecco anche la Top 10 dei titoli di maggior successo in Giappone e le relative milioni di copie piazzate:

Animal Crossing New Horizons - 10.450.000 Pokémon Rosso, Blu e Verde - 10.230.000 Pokémon Oro e Argento - 7.170.000 Super Mario Bros. - 6.810.000 Super Smash Bros. Ultimate - 6.650.000 Mario Kart 8 Deluxe - 6.550.000 New Super Mario Bros. - 6.490.000 Animal Crossing New Leaf - 5.950.000 Pokémon Spada e Scudo - 5.900.000 Pokémon Diamante e Perla - 5.850.000

Una classifica quindi totalmente dominata da Nintendo e, un po' a sorpresa, non compare nemmeno un Dragon Quest o Final Fantasy nonostante siano da sempre tra i franchise più amati in assoluto dal pubblico con gli occhi a mandorla. Anzi, bisogna arrivare fino alla ventesima posizione per trovare Dragon Quest IX: Le Sentinelle del Cielo, che in Giappone ha venduto 4.400.000 copie.

