Qual è stato il gioco più venduto in Italia nel 2022? FIFA due volte sul podio

Dopo aver rivelato spese e abitudini dei giocatori italiani, IIDEA ci aggiorna sulla classifica dei videogiochi più venduti in Italia nel corso del 2022. Ecco il podio e la top 10 completa.

FIFA 23 di Electronic Arts occupa il primo posto della classifica seguito da Call of Duty Modern Warfare II e da FIFA 22 sul gradino più basso del podio.

Videogiochi più venduti in Italia nel 2022

FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 FIFA 22 Grand Theft Auto V Elden Ring God of War Ragnarok Leggende Pokemon Arceus Gran Turismo 7 Nintendo Switch Sports F1 22

I videogiochi più popolari nel nostro paese restano quelli sportivi con FIFA che si dimostra un vero caposaldo delle vendite, presente sul podio con ben due giochi diversi. Il secondo posto di Call of Duty Modern Warfare 2 testimonia con il brand goda di ottima salute sul mercato e questo ci fornisce un quadro ancora più chiaro degli interessi in ballo con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.



Grand Theft Auto V continua a tenere botta nonostante siano passati quasi dieci anni dal lancio, a testimonianza di come il gioco Rockstar sia di fatto un vero e proprio cult generazionale. In Top 10 troviamo due esclusive PlayStation (God of War Ragnarok al sesto posto e Gran Turismo 7 all'ottavo posto) e due esclusive Nintendo (Leggende Pokemon Arceus in settimana posizione e Nintendo Switch Sports al nono posto) mentre il resto dei titoli sono multipiattaforma. Le esclusive servono in parte anche a far vendere hardware e fidelizzare il pubblico ma almeno nel nostro paese non riescono ad eguagliare a livello commerciale giochi dal più ampio respiro come FIFA e Call of Duty.



I dati in questione tengono conto delle vendite retail e dei principali canali digitali, sono esclusi i dati di vendita digitali Nintendo eShop. Complessivamente la spesa per il software in Italia è stata pari a 1.7 miliardi di euro, così suddivisa: 758 milioni di euro sono stati spesi per l'acquisto di giochi digitali su PC e console, 752 milioni per app mobile e 281 milioni per l'acquisto di videogiochi fisici. Da notare come gli acquisti digitali siano ormai pienamente radicati e in forte crescita anche nel nostro paese, sopratutto per le app ed i giochi mobile.

Per il 2022, IIDEA certifica un giro d'affari pari a 2.2 miliardi di euro con 14.2 milioni di videogiocatori attivi nel nostro paese.