Qual è il gioco più venduto di sempre per Nintendo DS?

Nintendo DS è stata un grande successo per la casa di Kyoto. La console portatile con doppio schermo ha introdotto una serie di importante innovazione per le console Nintendo come i controlli touch screen ed il microfono incorporato, oltre ad offrire un vasto catalogo di grandi giochi.

Sono tante le produzioni che hanno lasciato il segno non solo per le loro qualità, ma anche per i grandi successi commerciali raggiunti nel corso degli anni. A tal proposito, sappiamo qual è il gioco per Nintendo DS più venduto di sempre? Il primato spetta a New Super Mario Bros., il primo episodio di questa specifica serie volto a ricordarci la bellezza delle avventure Platform di Super Mario in 2D in ottica moderna. Pubblicato nel 2006, il gioco è stato in grado di vendere ben 30,80 milioni di copie nel corso degli anni. Un successo tale da aver dato poi vita a diversi seguiti approdati su varie piattaforme come Wii (ecco qual è il gioco più venduto di sempre per Wii), 3DS e Wii U.

New Super Mario Bros. rientra tra l'altro a pieno merito tra i giochi indimenticabili per Nintendo DS, avendo dimostrato grandi qualità in tutti gli ambiti, dal gameplay allo stile grafico, passando per un delizioso accompagnamento musicale e per i richiami alle origini della serie. Per quanto riguarda gli altri giochi di maggior successo commerciale su DS, la seconda posizione spetta a Nintendogs che, sommando tutte le sue versioni disponibili, è arrivato a 23,96 milioni di copie. Il gradino più basso del podio, infine, lo conquista Mario Kart DS con 23,60 milioni di unità.