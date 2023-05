Qual è il gioco più venduto per Nintendo Switch? Classifica aggiornata 2023

Nintendo ha annunciato che al 31 marzo 2023 sono oltre un miliardo i giochi per Switch venduti dal 2017, con oltre 125 milioni di console distribuite in tutto il mondo. Ma qual è il gioco per Switch più venduto in assoluto? Ecco la top 10 aggiornata.

La classifica vede sul podio Mario Kart 8 Deluxe con oltre 53 milioni di copie, a seguire Animal Crossing New Horizons con 42.21 milioni e Super Smash Bros Ultimate con 31.09 milioni.

Mario Kart 8 Deluxe 53.79 milioni Animal Crossing New Horizons 42.21 milioni Super Smash Bros Ultimate 31.09 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild 29.81 milioni Pokemon Spada e Scudo 25.82 milioni Super Mario Odyssey 25.76 milioni Pokemon Scarlatto e Violetto 22.10 milioni Super Mario Party 19.14 milioni New Super Mario Bros U Deluxe 15.41 milioni Ring Fit Adventure 15.38 milioni

Nintendo ha poi diffuso anche i seguenti dati di vendita aggiornati sempre al 31 marzo 2023:

Leggende Pokemon Arceus 14.83 milioni

Luigi's Mansion 3 12.82 milioni

Super Mario 3D World + Bowser's Fury 11.38 milioni

Splatoon 3 10.67 milioni

Mario Party Superstars 10.17 milioni

Nintendo Switch Sports a 9.60 milioni

Kirby e La Terra Perduta 6.46 milioni

Mario Strikers Battle League Football 2.54 milioni

Xenoblade Chronicles 3 1.86 milioni

Fire Emblem Engage 1.61 milioni

Kirby's Return to Dream Land Deluxe 1.09 milioni

Bayonetta 3 1.07 milioni

Leggende Pokemon Arceus si è rivelato un successo, di minor impatto invece giochi come Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem Engage, Kirby's Return to Dream Land Deluxe e Bayonetta 3, titoli di discreto successo ma tutti con vendite inferiori ai due milioni di copie.