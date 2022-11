Qual è il gioco più venduto per Nintendo Switch? La classifica aggiornata

Nintendo ha annunciato di aver venduto oltre 114 milioni di console della famiglia Switch, la compagnia ha inoltre aggiornato la classifica dei videogiochi Nintendo più venduti su Switch. Chi c'è al primo posto?

Grazie anche alle unità fisiche e digitali distribuite in bundle, Mario Kart 8 Deluxe resta il gioco più venduto per Nintendo Switch, toccando quota 48.41 milioni di unità e avvicinandosi al traguardo dei 50 milioni di pezzi venduti, obiettivo che verrà probabilmente raggiunto e superato entro fine anno.

Top 10 giochi più venduti Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 48.41 milioni Animal Crossing New Horizons – 40.17 milioni Super Smash Bros Ultimate – 29.53 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 27.79 milioni Pokemon Spada e Scudo – 25.37 milioni Super Mario Odyssey – 24.40 milioni Super Mario Party – 18.35 milioni Pokemon Diamante e Perla – 14.92 milioni Ring Fit Adventure – 14.87 milioni Pokemon Let's Go Pikachu! e Let's Go Eevee! – 14.81 milioni

Secondo posto per il fenomeno Animal Crossing New Horizons con 40 milioni di copie vendute dal 2020 mentre Super Smash Bros Ultimate occupa il gradino più alto del podio. Buon successo anche per The Legend of Zelda Breath of the Wild a quota 29.53 milioni di copie, seguono Pokemon Spada e Scudo, Super Mario Party e Pokemon Diamante e Perla, chiudono la classifica Ring Fit Adventure a quota 14.87 milioni e Pokemon Let's GO con 14.81 milioni di videogiochi venduti.