Qual è il gioco più venduto della PS5? Spider-Man 2 vs God of War vs Horizon

Qual è il gioco più venduto della PS5? In oltre tre anni di vita la console Sony ha ospitato numerosi titoli di qualità che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, ma qual è il gioco di maggior successo in assoluto su PlayStation 5?

Secondo i dati che abbiamo raccolto il primato di gioco PS5 più venduto di sempre spetta a Marvel's Spider-Man 2 a quota 10 milioni di copie, distribuite da ottobre a febbraio 2024.

Si potrebbe obiettare che God of War Ragnarok ha venduto 15 milioni di copie, in questo caso tuttavia la maggior parte delle unità dovrebbe essere stata venduta su PS4, console che ha rappresentato la piattaforma dominante per il gioco di Santa Monica, almeno a livello puramente commerciale. Horizon Forbidden West ha venduto 8.4 milioni di copie ma non sappiamo quante di queste su PS5 e quante su PS4, dunque è difficile fare ulteriori ipotesi.

Tra i giochi di maggior successo su PS5 figurano anche Elden Ring con 3.64 milioni di copie vendute solo sulla console Sony e Final Fantasy 16 con oltre 3.5 milioni di copie distribuite da giugno 2023. Marvel's Spider-Man 2 detiene anche il record di gioco PS5 più venduto in 24 ore con 2.5 milioni di copie distribuite nel giorno del lancio il 21 ottobre scorso. Numeri importanti che testimoniano la popolarità della serie Insomniac dedicata all'amichevole arrampicamuri di quartiere.

