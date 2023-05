Qual è il gioco per Wii più venduto? Mamma mia, non è Mario!

Nintendo Wii è ancora oggi una delle console di maggior successo mai realizzate dalla Grande N nel corso della sua storia. Il rivoluzionario sistema di controllo e le campagne marketing rivolte alle famiglie hanno permesso alla piattaforma ed a molti suoi titoli di registrare importantissimi risultati commerciali.

Parlando appunto del lato software, sapete qual è stato il gioco più venduto di sempre su Wii? A dominare nettamente su tutti è Wii Sports, capace di piazzare la bellezza di 82,90 milioni di copie nel corso del ciclo vitale della sua console di appartenenza. Un risultato da capogiro che, tra l'altro, lo rende anche il gioco Nintendo più venduto di sempre in linea generale. E' anche il quarto gioco più venduto di tutti i tempi, dietro solamente a Minecraft, Grand Theft Auto V e Tetris.

Tornando invece ai giochi Wii, subito dopo Wii Sports troviamo Mario Kart Wii, che in totale ha raggiunto quota 37,38 milioni di copie, mentre sul gradino più basso del podio si piazza Wii Sports Resort, con un totale di 33,14 milioni di unità. Bisogna tuttavia segnalare che tutti questi giochi, assieme anche a New Super Mario Bros. Wii (30,32 milioni di copie), nel corso degli anni sono stati venduti anche in bundle con la console consentendo loro in questo modo di raggiungere risultati commerciali ancora più significativi. Il gioco Wii più venduto senza alcun bundle è stato Wii Play, che da solo ha raggiunto la bellezza di 28,02 milioni di copie.

