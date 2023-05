Qual è il gioco Xbox 360 più venduto? Non lo indovinerete

L'Xbox 360 viene considerata ancora oggi da molti giocatori come la miglior Xbox di tutti i tempi, grazie ad un vasto parco titoli e la grande qualità delle sue esclusive e servizi. Ma il gioco più venduto della console Microsoft è un nome a suo modo sorprendente.

Nonostante siano stati pubblicati autentici campioni d'incassi come Grand Theft Auto V e Minecraft, che rientrano tra le prime due posizioni dei videogiochi più venduti di sempre, su Xbox 360 c'è stato un gioco capace di vendere ancora di più: si tratta di Kinect Adventures!, lo sportivo arcade sviluppato da Good Science Games e totalmente incentrato sui sensori di movimento del Kinect, introdotto per la prima volta proprio sulla seconda console casalinga di Microsoft.

Kinect Adventures! ha piazzato in totale 24 milioni di copie, un risultato che tra l'altro lo rende anche il first party Xbox più venduto di tutti i tempi. Ad aggiungere ulteriore sorpresa il fatto che il gioco non abbia in verità riscosso chissà quali favori della critica internazionale (su Metacritic viene riportata una media di 61), tuttavia resta un segno di come all'epoca ci fosse una fortissima curiosità nei confronti del Kinect e delle sue tecnologie, che offrivano un modo del tutto diverso di giocare.

In ogni caso, GTA V lo segue a ruota con 22,95 milioni di unità complessive, mentre Minecraft Xbox 360 Edition occupa la terza posizione con 21 milioni totali.