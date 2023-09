Qual è stato il tuo primo gioco per Xbox? Scaviamo tra i ricordi del passato

Sono passati 22 anni dal debutto di Xbox (novembre 2001): la prima console Microsoft ha faticato inizialmente ad attecchire nel nostro mercato, all'epoca dominato da PlayStation, tuttavia nel corso degli anni Xbox ha conquistato un buon numero di seguaci anche in Italia. Adesso è giunto il momento di fare un salto indietro nel tempo...

Vogliamo sapere qual è stato il gioco che ti ha avvicinato all'ecosistema Xbox, per molti il primo contatto è avvenuto con Halo tra il 2001 e il 2002, per altri con Gears of War ai tempi della Xbox 360, altri ancora hanno conosciuto Xbox solo di recente, magari grazie a Xbox Game Pass.

Parlando della prima Xbox, indubbiamente Halo Combat Evolved ha giocato un ruolo chiave nella diffusione della piattaforma, insieme a tanti altri giochi di spessore come Ninja Gaiden, Halo 2 e Forza Motorsport, solamente per citarne alcuni. Nel 2005 arriva Xbox 360, che vede tra il 2006 e il 2008 gli anni del massimo splendore grazie a giochi come Halo 3, Gears of War e Gears of War 2.

Nel 2013 ecco Xbox One, console sfortunata a livello commerciale che può vantare però dalla sua giochi come Quantum Break, Sea of Thieves e Sunset Overdrive, oltre ovviamente ad un vasto catalogo di giochi terze parti. Nel 2020 esce Xbox Series X/S, "la console del Game Pass", una piattaforma che sta conquistando sempre più giocatori grazie al successo di giochi come Forza Horizon 5 e Starfield.

P.S: chi scrive si è avvicinato alla prima Xbox nel 2002 acquistando la console insieme a Jet Set Radio Future di SEGA e ovviamente Halo Combat Evolved.