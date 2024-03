Qual è stato il primo God of War? L'origine del mito di Kratos

Grazie a God of War (2018) prima e God of War Ragnarok poi, il personaggio di Kratos s'è fatto conoscere e amare anche dei videogiocatori più giovani che hanno cominciato la propria carriera su PlayStation 4 o PS5. La storia dello spartano è tuttavia cominciata molto tempo addietro: ecco qual è stato il primo God of War a vedere la luce.

Qual è stato il primo God of War?

Senza troppi giri di parole, rispondiamo subito alla vostra domanda dicendovi che il primo videogioco della serie è stato God of War, lanciato nel 2005 su PS2. È con esso che ha avuto inizio il mito di Kratos, che ha attraversato quattro generazioni di PlayStation dimostrando di sapersi anche reinventare drasticamente per poter continuare a dire la sua in un panorama videoludico in continua evoluzione. Il primo God of War è anche stato rimasterizzato per PlayStation 3 nell'ambito della God of War Collection (nella quale trova posto anche il seguito God of War 2). Oggigiorno questa versione rimasterizzata può essere giocata su PS4 e PS5 grazie ad un abbonamento a PlayStation Plus Premium.

Subito dopo il primo God of War, la serie è proseguita nel 2007 con God of War 2 per PlayStation 2, nel 2010 con God of War 3 per PS3, nel 2018 con God of War per PS4 e nel 2022 con God of War Ragnarok per PS4 e PS5. Oltre agli episodi principali, nel corso degli anni hanno visto la luce anche diversi spin-off, come God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta e God of War: Ascension. Leggendo il nome di tutti questi giochi vi è venuta voglia di recuperarli? Bene, allora scoprite dove è possibile trovare e giocare tutti i God of War.

