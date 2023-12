Qual è il God of War più lungo in assoluto come durata?

Tra grandi storie, combattimenti epici, rompicapi ed esplorazione, i vari giochi di God of War hanno tanto da offrire ai giocatori intrattenendoli per diverse ore. Ma esattamente qual è il God of War più longevo mai realizzato fino a questo momento?

Senza grosse sorprese, il primato spetta proprio all'ultimo esponente della serie pubblicato finora, God of War Ragnarok: come riportato sul portale How Long To Beat, infatti, sono necessarie almeno 26 ore per completare la storia principale, che diventano circa 53 per coloro che vogliono invece completare l'opera al 100%. Lo segue a ruota il suo diretto predecessore, God of War del 2018 (che è tra l'altro il God of War più venduto di tutti), che richiede invece 20 ore per la trama principale ed almeno 51 per finire l'opera nella sua interezza.

Il fatto che siano i due titoli della saga norrena a rivelarsi i più lunghi non è in fondo una sorpresa dati i grandi cambiamenti ludici e strutturali apportati da Santa Monica Studios per gli ultimi esponenti del brand, Action/Adventure molto diversi rispetto agli Action hack 'n slash puri visti alle origini. Delle avventure relative alla saga greca è God of War II a risultare il più longevo grazie alle sue 14 ore totali richieste per completarlo.

Il primato di God of War più breve in assoluto spetta infine a God of War Chains of Olympus per PSP (a tal proposito, qual è il più bello tra God of War Chains of Olympus e Ghost of Sparta?), che per essere terminato nella sua interezza non richiede più di 9 ore, meno di qualunque altro gioco del brand.