Qual è il God of War più venduto in assoluto?

God of War Ragnarok è un grande successo ma è il gioco più venduto della serie oppure no? Per fare chiarezza abbiamo deciso di stilare la classifica dei giochi di God of War più venduti in base ai dati diffusi da Sony nel corso degli anni.

Nota bene, i dati in questione potrebbero non essere del tutto aggiornati e/o totalmente precisi. Ad oggi la serie God of War dovrebbe aver superato agilmente quota 50 milioni di unità vendute, così suddivise.

God of War 2018 ha venduto oltre 23 milioni di copie su PS4 e PC risultando quindi il gioco più venduto in assoluto del franchise dal 2005 ad oggi. Il secondo posto spetta a God of War Ragnarok con oltre 11 milioni di copie mentre God of War III occupa il gradino più basso del podio con circa dieci milioni di copie combinate per la versione PS3 e la remaster per PS4 uscita nel 2015.

God of War (2005) e God of War II per PS2 dovrebbero aver totalizzato entrambi circa quattro milioni di copie vendute ma non ci sono dati aggiornatissimi in merito. God of War Ascension dovrebbe assestarsi tra le due e le tre milioni di copie mentre God of War Chains of Olympus e God of War Ghost of Sparta dovrebbero aver superato quota un milione di copie ciascuno.

Da questo conteggio sono escluse raccolte e collection, per le quali non abbiamo trovato dati di vendita attendibili. Il gioco più popolare della saga è dunque God of War 2018, l'unico ad oggi ad aver superato il traguardo delle venti milioni di unità, ma questo numero potrebbe essere già stato superato (o essere presto superato) da God of War Ragnarok, i cui dati di vendita sono aggiornati alla fine del 2022.