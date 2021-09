Qual è il GTA più bello di sempre: Vice City o San Andreas?

Grand Theft Auto è tra le serie di maggior successo di tutta la storia dei videogiochi. Dalle origini ad oggi, ogni episodio dello storico franchise di Rockstar Games ha infranto record di vendite, con GTA V capace di diventare il secondo gioco più venduto di sempre con oltre 150 milioni di copie piazzate dal 2013.

La larga maggioranza dei giochi del brand ha ottenuto anche importanti consensi di critica e pubblico, con valutazioni stellari per ciascuno degli episodi principali. A tal proposito, dunque, qual è il GTA più bello di sempre? Andando a consultare Metacritic emerge un vincitore un po' a sorpresa: è Grand Theft Auto IV il capitolo con il punteggio più alto in assoluto, pari a 98 sia per la versione PS3 (media basata su 64 recensioni della critica) che per quella Xbox 360 (media di 86 recensioni). Il trionfo di GTA IV è però davvero questione di decimi, considerato che il quinto capitolo lo stacca di un solo punto, 97, lo stesso risultato ottenuto dall'acclamato GTA III uscito su PS2 nel 2001.

I giocatori e fan della serie, tuttavia, la vedono un po' diversamente. L'avventura di Niko Bellic, infatti, non ha fatto grande breccia nel loro cuore, non quanto GTA Vice City e GTA San Andreas. I due giochi, arrivati originariamente su PS2 rispettivamente nel 2002 e nel 2004, sono sempre i più citati come apice del franchise. Vice City ha in particolare colpito per le sue appassionanti atmosfere anni '80, mentre San Andreas è ricordato per l'enorme mappa e le innumerevoli attività a disposizione degli utenti.

C'è grande attesa per scoprire quale sarà il futuro del brand, ancora avvolto nel mistero. I rumor su annuncio e ambientazione di GTA 6 ormai si sprecano, sul prossimo capitolo le informazioni ufficiali continuano a mancare. E nel frattempo il trailer di GTA V Enhanced Edition è stato bocciato dal pubblico.