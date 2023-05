Qual è il GTA più venduto di sempre? La classifica!

Grand Theft Auto è tra le serie più famose e di successo di tutti i tempi. Il brand targato Rockstar Games si è rivelato un autentico fenomeno commerciale, capace di raggiungere risultati di vendita eccezionali con la maggior parte dei suoi giochi principali.

Curiosi quindi di scoprire qual è il GTA più venduto di sempre e, in generale, la Top 5 degli episodi di maggior successo? Per quanto riguarda il numero uno, non ci sono sorprese: è Grand Theft Auto V il gioco della serie più venduto in assoluto. GTA 5 è arrivato a quota 180 milioni di copie, un risultato clamoroso che tra l'altro lo pone al secondo posto dei giochi più venduti di sempre, dietro al solo Minecraft.

Nessun altro episodio di GTA riesce anche solo a sfiorare simili numeri, pur essendosi comunque rivelati lo stesso dei grandissimi successi. Al secondo posto troviamo dunque Grand Theft Auto San Andreas, ancora oggi tra gli esponenti più amati in assoluto del franchise e capace di vendere 27.5 milioni di copie dal lancio avvenuto nel 2004 ad oggi, calcolando tutte le versioni del gioco messe in commercio nel corso del terzo. La terza posizione va invece a Grand Theft Auto IV: 25 milioni di unità complessive per l'avventura con protagonista Niko Bellic, che tanto furore fece al momento del debutto su PS3 e Xbox 360 nel 2008.

Quarto classificato è Grand Theft Auto Vice City, un altro dei capitoli più amati e in grado di piazzare 17.5 milioni di unità. Chiude la Top 5 Grand Theft Auto III, uno dei giochi più rivoluzionati di sempre e che in totale ha venduto 14.5 milioni di copie. Ora resta solo da capire quando potrebbe uscire GTA 6 e, soprattutto, quanto grande si rivelerà il suo impatto sul mercato che farà crescere ancora di più i numeri già incredibili del franchise complessivo.