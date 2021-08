Qual è il Lego più grande del mondo? Non è un set di Star Wars

Quanto è grande il set LEGO Millennium Falcon? Enorme... e che dire dell'Imperial Star Destroyer, uno dei set LEGO più grossi mai realizzati? Questi due set non sono però i LEGO più grandi del mondo dal momento che altre due confezioni si contendono questo primato.

Fino a pochissime settimane fa il LEGO più grande del mondo era il Colosseo con 9036 pezzi, questo primato però è stato superato a giugno con la messa in commercio della Mappa del Mondo, una vera e propria mappa alta 65 centimetri e larga 104 centimetri per un totale di 11695 pezzi da assemblare.



Niente male vero? Mappa del Mondo spodesta così il record del Colosseo, con quest'ultimo set che è comparso persino nel Guinness dei Primati come il kit LEGO più grande del mondo per quanto riguarda le scatole commercializzate, escludendo dunque modelli realizzati a scopo promozionale o artistico.



Altri set degni di nota per le loro dimensioni sono LEGO Star Wars UCS Millennium Falcon con 7541 pezzi, il Castello di Hogwarts di Harry Potter con 6.000 pezzi, il Taj Mahal con 5.900 pezzi e Ninjago City Gardens composto da ben 5685 pezzi LEGO. Anche lo stadio inglese del Manchester United si difende bene con 3898 pezzi necessari per costruire l'Old Trafford in versione LEGO.



