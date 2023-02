Qual è il livello massimo che si può raggiungere in Hogwarts Legacy?

Data la natura ruolistica di Hogwarts Legacy, salire di livello giocando all’opera di Avalanche Software è indispensabile per ottenere benefici quali i Punti Talento, necessari per apprendere abilità utili sia in battaglia che nelle fasi esplorative. A tal riguardo, ecco qual è il livello massimo raggiungibile nel corso dell’avventura.

Il limite di potenza più alto a cui è possibile ambire giocando a Hogwarts Legacy è il livello 40, che una volta raggiunto garantisce il riconoscimento “Crisi di mezza età”. Compiere tale impresa equivale ad accumulare ben 36 Punti Talento che, nel caso ve lo steste chiedendo e vista l’assenza del New Game Plus, non bastano ad apprendere tutte le abilità presenti all’interno del gioco. Ricordiamo anche che ogni livello premia i giocatori con un aumento immediato della salute massima, senza il quale sarebbe impossibile affrontare tutte le minacce che infestano i recessi segreti di Hogwarts e dintorni.

Se volete raggiungere il Level Cap e ottenere il maggior numero di potenziamenti possibile, non perdetevi la nostra guida che spiega come salire di livello velocemente in Hogwarts Legacy. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire alcuni trucchi per muovere i primi passi in Hogwarts Legacy, che vanno dall’importanza dell’incantesimo Revelio fino alla raccolta di ingredienti utili per creare filtri magici.