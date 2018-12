Qual è la mappa di gioco più grande in assoluto? Scopriamolo in questo video

Il numero dei giochi open world è aumentato a dismisura negli ultimi anni, esattamente come la dimensione delle loro mappe. Grazie ai progressi della tecnologia, gli sviluppatori hanno ora l'opportunità di creare delle aree vastissime e allo stesso tempo incredibilmente ricche e dettagliate.

Nonostante ciò, ci sono alcuni esponenti del passato che non scherzano affatto in quanto ad estensione. Allo YouTuber Dimitris Galatas è quindi venuta la brillante idea di realizzare un video-confronto tra le mappe dei più celebri titoli open world, per scoprire qual è la più grande in assoluto. Per la sua opera ha preso in considerazione anche i tre battle royale del momento, ovvero Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds e Call of Duty: Black Ops 4.

L'area di gioco più piccola tra quelle prese in considerazione è la Londra di Assassin's Creed Syndicate, che si estende per soli 3,70 kmq. Seguono subito dopo l'isola di Fortnite Battaglia Reale (5,5 kmq), la mappa di Blackout (7 kmq), la Manatthan di Marvel's Spider-Man (11 kmq), il Regno di Boemia di Kingdom Come Deliverance (15 kmq) e gli Stati Uniti di Horizon Zero Dawn (22 kmq).

Tra le tante altre segnaliamo la regione di Skyrim di The Elder Scrolls V (37 kmq), il West Virginia di Fallout 76 (41 kmq), il Montana di Far Cry 5 (60 kmq), la Gran Bretagna di Forza Horizon 4 (71 kmq), il regno di Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il selvaggio West di Red Dead Redemption 2 (75 kmq). Si comincia a fare davvero sul serio con The Witcher 3 (135 kmq, DLC inclusi) e Assassin's Creed Odyssey (256 kmq), per poi arrivare ai 440 kmq della Bolivia di Ghost Recon Wildlands, ai 1024 kmq dell'isola di Solis di Just Cause 4 e ai ben 5700 kmq degli USA The Crew 2.

Tutti, in ogni caso, impallidiscono dinanzi a The Elder Scrolls 2: Daggerfall, la cui area di gioco si estende per 161.600 kmq, più dell'intera Inghilterra! Per scoprire tutte le altre mappe vi consigliamo di guardare il video in apertura di notizia.