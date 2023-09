Qual è il miglior Assassin's Creed con Ezio Auditore? La classifica

Dal 2011 a questa parte sono usciti una moltitudine di Assassin's Creed, eppure le avventure che hanno visto protagonista Ezio, pur risalenti a due generazioni di console fa, continuano ad essere ricordate tra le più belle in assoluto da tutti coloro che hanno avuto il piacere di affrontarle.

Mentre attendiamo l'arrivo di Assassin's Creed Mirage sugli scaffali, che sposterà l'attenzione sulla Baghdad del IX secolo, abbiamo ben pensato di fare un salto nel Rinascimento Italiano e ricordare la trilogia che ha visto protagonista Ezio Auditore da Firenze. Dato che ci piacciono anche le classifiche, abbiamo ordinato i tre giochi in base al voto che hanno ricevuto su Metacritic.

1. Assassin's Creed 2 (Meta Score 91)

Assassin's Creed 2 non si batte. Non solo è il miglior episodio della trilogia di Ezio, ma anche l'Assassin's Creed con il voto più alto di sempre. Mica poco!

Quando è arrivato sul mercato nel 2009, il secondo capitolo della serie ha lasciato tutti quanti a bocca aperta, avendo espanso a dismisura tutto ciò che di buono era stato introdotto dal primo Assassin's Creed due anni prima. Gran parte del suo successo è dovuto anche al carismatico protagonista, un giovane scapestrato della Firenze rinascimentale che s'avvicina al credo degli Assassini in circostanze tragiche, per poi onorarlo meglio di chiunque altro. La storia del gioco si dipana dal 1476 al 1499, passando per Monteriggioni, San Gimignano, Forlì e Venezia, fornendo infine anche un piccolo assaggio di Roma, che sarebbe poi diventata lo sfondo del gioco successivo.

2. Assassin's Creed Brotherhood (Meta Score 90)

La vita di Ezio continua ad essere esplorata in Assassin's Creed Brotherhood, cominciando esattamente dove era terminato il precedente capitolo, ossia dal 1499 a Roma.

La città eterna rappresenta l'ambientazione principale della vicenda, che vede Ezio impegnato nella ricostituzione dell'Ordine degli Assassini, che ha perduto la sua antica forza dopo gli eventi dell'episodio precedenti. Trascorre gli anni successivi rimpolpando i ranghi della gilda, pretesto narrativo che funge anche da motore per la più grande novità di gameplay, ovvero la possibilità di https://www.everyeye.it/notizie/tre-cose-assassin-s-creed-stupito-volta-672984.html. Nel mentre, Ezio si scontra contro Cesare Borgia a più riprese, fino a sconfiggerlo definitivamente in un'epica battaglia a Viana, in Spagna.

3. Assassin's Creed Revelations (Meta Score 80)

L'ultimo atto della trilogia (e della vita) di Ezio è quello accolto peggio, anche se è difficile lamentarsi di un Meta Score di 80. La critica storse un po' il naso me la mancanza di innovazioni (un problema che si sarebbe acuito con le iterazioni successive), ma l'importanza di Assassin's Creed Revelations nel disegno generale è innegabile.

La storia comincia nel 1511 e vede un Ezio ormai maturo assumere il ruolo di mentore della Confraternita degli Assassini. Il viaggio alla scoperta del passato del proprio ordine conduce l'uomo dapprima a Masyaf, dove si mette sulle tracce di Altair, e poi nella splendente Costantinopoli, ambientazione principale della saga. Il gioco si conclude con una scena da antologia che lo vede arrendersi ad un ruolo di tramite per un messaggio al di là della sua stessa comprensione.

Tutti e tre i capitoli della trilogia portano inoltre avanti la storia del presente con protagonista Desmond Miles, che poi giunge ad una conclusione nel capitolo successivo, Assassin's Creed 3.