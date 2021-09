Qual è il miglior Castlevania: Symphony of the Night, Rondo of Blood o Aria of Sorrow?

Sebbene sia ormai da tanti anni che non vengono realizzati episodi inediti, la serie di Castlevania continua ad avere un posto speciale nel cuore degli appassionati di lunga data, che mai dimenticheranno le gesta del clan Belmont nella loro eterna lotta contro Dracula e le forze del male attraverso avventure epiche e coinvolgenti.

Essendo nata nel 1986 e interrotta nel 2014, anno d'uscita di Castlevania Lords of Shadow 2, sono stati decine i giochi realizzati da Konami all'interno della serie, alcuni dei quali considerati autentici capolavori. Qual è il miglior gioco di Castlevania? L'argomento è spesso dibattutto, ma critica e pubblico sono generalmente d'accordo nel considerare Castlevania Symphony of the Night il miglior titolo del franchise. Uscito nel 1997 sulla prima PlayStation, SOTN ha apportato alcune rivoluzioni allo stile ludico della serie, introducendo alcune meccaniche RPG e abbracciando un'impostazione della mappa sullo stile di Metroid: dando così definitivamente il via a un vero e proprio filone di produzioni definite Metroidvania, genere molto in voga soprattutto nel panorama indie degli ultimi anni. Anche per questa ragione l'avventura di Alucard viene considerata uno dei punti più alti mai toccati dalla PS1 nel corso della sua illustre carriera. Il classico Konami è stato recentemente riproposto anche su sistemi mobile: eccovi quindi la recensione di Castlevania Symphony of the Night per Mobile.

Ma ci sono diversi altri episodi che vengono spesso citati tra i migliori capitoli del brand: si pensi ad esempio a Castlevania Rondo of Blood per PC Engine, precursore dello stesso SOTN, ma anche a Castlevania III Dracula's Curse per NES e Super Castlevania IV per SNES. Ancora, hanno ottenuto grandissimi consensi anche Castlevania Aria of Sorrow per GBA e il suo seguito, Castlevania Dawn of Sorrow per Nintendo DS. A tal proposito, da tempo si parla dell'esistenza di Castlevania Advance Collection, raccolta che, come si intuisce dal nome, potrebbe contenere i tre titoli usciti su GBA e, magari, anche i tre successivi per DS. Al momento, però, nessuna conferma da parte di Konami.