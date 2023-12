Qual è la miglior colonna sonora di videogiochi dell'anno? Ecco cosa dicono gli artisti

Alcuni dei principali compositori di colonne sonore di videogiochi hanno espresso le loro preferenze per la loro OST preferita di quest'anno attraverso un sondaggio svolto dai colleghi di VGC.

Il 2023 è stato senza dubbio un anno denso di uscite. Ai The Game Awards di quest'anno ci siamo tutti sorpresi nell'osservare degli assenti che, in un contesto diverso, sarebbero entrati a piene mani almeno all'interno delle nomination (uno su tutti Starfield). La risposta è presto detta: non c'era posto per tutti.

I compositori hanno sottolineato l'importanza della musica nei giochi, in quanto elemento sinergico fondamentale per rendere completa un'opera videoludica. Non ci stancheremo mai di sottolineare l'importanza del lavoro che, da dietro le quinte, viene svolto al fine di creare tracce memorabili, che siano capaci di sedimentare un'esperienza ludica nell'animo dei giocatori anche attraverso i suoni e l'acustica.

In totale sono stati interpellati ben 31 compositori proveniente dai maggiori team di sviluppo attualmente attivi. Per quanto molti di questi nomi risultino sconosciuti al grande pubblico, non possiamo non nominare, ad esempio, Masayoshi Soken e Daiki Ishikawa entrambi compositori delle colonne sonore di Final Fantasy XIV, i quali hanno espresso la loro preferenza rispettivamente per le tracce di Splatoon 3 e Alan Wake 2.

Stephen Barton, che ha contribuito in Star Wars Jedi Fallen Order e Jedi Survivor, Apex Legends, Watch Dogs e Titanfall, ha premiato la meravigliosa colonne sonore di Zelda Tears of The Kingodom, a cura di Manaka Kataoka, Maasa Miyoshi, Masato Ohashi e Tsukasa Usui.

“L'erhu e la scrittura degli archi nel tema principale sono stupendi. Adoro il fatto che la sensibilità di queste partiture sia così diversa da qualsiasi cosa su cui ho lavorato, e come basta ascoltarne solo un secondo o due per sapere esattamente di cosa si tratta, e come suona alla grande, non importa se dalla tv o in portabilità. È un risultato enorme”.

Certo, è impossibile non spendere parole al miele per un'opera così vasta, completa e immersiva come The Legend of Zelda Tears of The Kingdom, anche se qualcuno, ragionevolmente, potrebbe aver storto il naso per la netta continuità col capitolo precedente.

Eric W. Brown, il cui nome sicuramente vi sarà più che sconosciuto, è il compositore delle musiche di Sea of Stars (la nostra recensione di Sea of Stars è a portata di clic) ed è riuscito a dare forma, con le sue tracce, a un titolo che ha saputo far fare ai giocatori un salto nel passato, attraverso un rpg con forti richiami alla "vecchia scuola". Brown ha premiato il compositore John Paesano, autore delle colonne sonore di Marvel's Spider-Man 2.