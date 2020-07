Qual è la miglior console di sempre? Ecco la classifica del Guardian!

The Guardian ha stilato la classifica delle 25 migliori console di sempre, scelta basata su vari fattori come la lineup software, la popolarità e in generale l'impatto avuto sull'industria e sul mercato dei videogiochi.

E' sempre difficile stilare simili liste senza scontentare nessuno e anche in questo caso siamo certi che non mancheranno accese discussioni. Partendo dalle ultime posizioni troviamo 3DO, ATARI Jaguar, SEGA Master System e Intellivision, mentre a metà classifica trovano spazio Nintendo Gamecube, PlayStation 3, Nintendo 64 e Xbox One.

Console TOP 25

25. 3DO (1993)

24. ATARI Jaguar (1993)

23. SEGA Master System (1985)

22. Intellivision (1979)

21. PC Engine (1987)

20. SEGA Saturn (1994)

19. Colecovision (1982)

18. Magnavox Odyssey (1972)

17. SNK Neo Geo (1990)

16. ATARI VCS/2600 (1977)

15. Nintendo Gamecube (2001)

14. PlayStation 3 (2006)

13. Nintendo 64 (1996)

12. Xbox One (2013)

11. Xbox Original (2001)

10. Nintendo Wii (2006)

9. SEGA Dreamcast (1998)

8. Nintendo Switch (2017)

7. PS1 (1994)

6. Nintendo NES (1983)

5. PlayStation 4 (2013)

4. SEGA Mega Drive(1988)

3. Xbox 360 (2005)

2. PlayStation 2 (2000)

1. Super Nintendo (1990)

Sul gradino più alto del podio troviamo il Super Nintendo, seguito da PlayStation 2 e Xbox 360. SEGA Mega Drive si piazza al quarto posto mentre PS4 occupa la quinta posizione seguita dal NES, dalla prima PlayStation e da Nintendo Switch. Chiudono la Top 10 SEGA Dreamcast e Nintendo Wii. Totalmente assente il Game Boy e qualsiasi altra console portatile, presumibilmente gli autori hanno dunque tenuto in considerazione per la classifica solamente console casalinghe.