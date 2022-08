Qual è il miglior FIFA? Il gioco di calcio Electronic Arts al suo apice

Con FIFA 23, in arrivo il 30 settembre 2022, si chiuderà un'era: si tratterà infatti dell'ultimo episodio della storica serie Electronic Arts, che dal prossimo anno lascerà spazio ad EA Sports FC mettendo la parola fine ad una storia lunga quasi tre decenni (a tal proposito, ricordate qual è stato il primo gioco di FIFA?).

In attesa di scoprire quali saranno i risultati dell'ultimo episodio, facciamo un tuffo nel passato e andiamo a scoprire qual è il miglior gioco di FIFA mai realizzato. Aiutandoci con il noto raccoglitore di recensioni Metacritic scopriamo che è FIFA 10 l'episodio considerato migliore in assoluto, quantomeno dalla critica internazionale: la versione PlayStation 3 vanta infatti un'onorevole media di 91 basata su 56 differenti verdetti, ed anche l'edizione Xbox 360 non si allontana più di tanto, con un 90 complessivo frutto di 63 recensioni.

90 è il risultato raggiunto dal secondo e terzo classificato, rispettivamente FIFA 13 (in versione Xbox 360) e FIFA 12 (sia PS3 che X360), anch'essi ritenuti tra i punti più alti mai raggiunti dal brand esattamente come FIFA 11 ed il suo 89 in edizione PS3. L'ultimo esponente fin qui pubblicato, FIFA 22, non si avvicina ai grandi risultati dei suoi predecessori di quasi un decennio prima, raggiungendo "solo" una media di 78 sia su PS5 che su Xbox Series X/S. Chissà che impatto avrà invece il futuro FIFA 23 sulla critica e sui giocatori.

A proposito della nuova iterazione del brand, ecco tutte le squadre di FIFA 23 confermate, con EA che ha promesso oltre 700 team inclusi nel gioco.