Qual è il miglior Final Fantasy per PlayStation 2? Il più bello di tutti

L’era di PlayStation 2 è stata attraversata da alcune delle iterazioni di Final Fantasy più memorabili di tutta la serie. Esclusi alcuni esperimenti meno riusciti, i titoli che costellano il catalogo di PS2 sono tra i più amati dai fan di Final Fantasy. Ma qual è il più bello?

Abbiamo provato a rispondere a questa domanda trabocchetto basandoci sui punteggi di Metacritic. Qual è dunque il capitolo di Final Fantasy che il pubblico ha più gradito su console Playstation 2? Li trovate elencati e analizzati di seguito in ordine di gradimento.

Dirge of Cerberus Final Fantasy VII

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII è un esperimento interessante che s’inserisce all’interno della compilation di Final Fantasy 7, composta di spin-off, serie animate e moltissimi altri approfondimenti legati all’universo di Cloud & Co. Si tratta, insolitamente, di uno sparatutto in terza persona sviluppato in collaborazione con Monolith Soft e, al momento in cui scriviamo, è l'unico gioco di questo genere nella serie Final Fantasy. Quest’avventura approfondisce il passato di Vincent Valentine, uno dei personaggi secondari più amati della settima fantasia finale, e racconta la storia della sua battaglia contro un gruppo di SOLDIER noto come Deepground.

L’accoglienza di questo titolo è stata piuttosto tiepida, al punto che il suo punteggio su Metacritic ammonta solo a quota 57. Ciò nonostante, esclusivamente nei territori di Canada, Stati Uniti e Giappone fu prodotto un sequel per dispostivi mobili dal titolo Dirge of Cerberus Lost Episode - Final Fantasy VII.

Final Fantasy X-2

Sequel del fortunato decimo episodio della saga, Final Fantasy X-2 riprende le avventure di Yuna. Liberatasi dai panni di invocatrice, la ragazza vaga per Spira come cacciasfere alla ricerca di indizi che possano riportarla fra le braccia del suo amato. Il gioco, che spezza con la tradizione del sistema di combattimento dinamico a turni, inaugura un battle system in tempo reale, ma guarda al passato implementando un sistema ispirato ai mestieri tramite le Looksfere, che consentono al trio delle protagoniste, tutto al femminile, di passare da una classe all’altra in battaglia, perfezionando tecniche e abilità differenti.

Il gioco, nonostante le aspre critiche per il taglio netto con l’atmosfera del suo predecessore e la completa rivisitazione del look dell’amatissimo personaggio di Yuna, ha comunque portato a casa un punteggio di 85, sanando una delle critiche più pesanti mosse al titolo precedente: la linearità.

Final Fantasy XI

A parimerito con gli 85 punti di Final Fantasy X-2 troviamo Final Fantasy XI, il primo titolo multiplayer online della serie. Anche noto come Final Fantasy XI Online, è stato il primo MMORPG cross-console al mondo, disponibile per Windows, PlayStation 2, Xbox 360 e Steam. L’undicesima fantasia finale prende le mosse nel mondo di Vana'diel, un pianeta eterogeneo con regioni che spaziano dalle ardenti sabbie dei deserti fino ai luccicanti bagliori dei ghiacciai. Si narra che nell’antichità Vana'diel fosse stata creata come un parco giochi per gli dèi, che a loro volta sono stati generati da un enorme e senziente Cristallo.

Final Fantasy XI è stato il titolo di maggior successo finanziario della serie Final Fantasy fino a quando non è stato superato da Final Fantasy XIV, il secondo amatissimo MMORPG del franchise, il cui team ha lavorato anche a Final Fantasy 16 (scoprite differenze e somiglianze fra FF14 e FF16).

Final Fantasy X

Quando si pensa alla generazione Playstation 2, Final Fantasy X spicca come uno dei migliori titoli del suo catalogo. I motivi del suo successo, nonostante le critiche sulla linearità, sono molteplici: una storia ricca di poesia, personaggi memorabili, colonna sonora da brividi, sistema di combattimento a turni e un livello tecnico all’avanguardia. Non è un caso che anche il pubblico di Metacritic lo premi con un punteggio di 92, che lo vede sul podio a parimerito con Final Fantasy XII. Il suo successo è stato tale che per la prima volta nella storia della saga ne è stato realizzato un sequel (meno fortunato), dal nome Final Fantasy X-2, oltre che una versione International (esclusiva per il pubblico giapponese) e un remaster HD contenente FF X e FF X-2.

Chiunque abbia giocato a Final Fantasy X ricorderà alcune delle sue scene più simboliche e toccanti. Ripercorrete assieme a noi i 6 momenti più emozionanti di Final Fantasy X, se avete voglia di fare un tuffo nella nostalgia.

Final Fantasy XII

La dodicesima incarnazione della serie condivide la corona con Final Fantasy X. Anche in questo caso esistono due versioni, la prima standard e la seconda con un sistema di mestieri e qualche aggiunta che rendono ben più complesso il suo gameplay.

Il gioco è ambientato nel continente di Ivalice, in cui due imperi contrapposti intraprendono una guerra senza fine per il potere. In questo contesto, La principessa di Dalmasca, Ashelia B'nargin Dalmasca, crea un movimento di resistenza per vendicare il suo regno decaduto, e lungo la strada unisce le forze con una banda di improbabili alleati per cercare un potere in grado di sconfiggere l'Impero.

Il pubblico di Metacritic, che lo premia con un punteggio di 92, ha apprezzato la sua trama (che condivide delle somiglianze con quella di Star Wars), il suo sistema di combattimento con comandi automatici chiamati Gambit, la sua esplorazione aperta e i suoi innumerevoli contenuti, che regalavano ore e ore di gioco.

Qual è, invece, il vostro Final Fantasy preferito su Playstation 2? Di quale conservate un ricordo particolare? Final Fantasy ha da poco venduto oltre 180 milioni di copie e si prepara a festeggiare con un musical a tema Final Fantasy 16.