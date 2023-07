Qual è il miglior Final Fantasy per PS1? Non quello che vi aspettate

L’era della Playstation 1 è stata indubbiamente una delle più felici per la saga di Final Fantasy, che soprattutto con il settimo capitolo è riuscita a conquistarsi un posto nell’Olimpo dei videogiochi. Ma qual è il migliore dei tre titoli di Final Fantasy usciti per PS1 secondo il pubblico?

A questa domanda, naturalmente, è difficile dare una risposta che accontenti tutti, considerando soprattutto che si tratta di uno scontro fra titani. Abbiamo quindi preso come riferimento i punteggi di Metacritic, che incoronano vincitore un capitolo che forse non vi aspettate. Eccoli in ordine di gradimento.

Final Fantasy VIII

L’ottavo capitolo ha un posto speciale nel cuore dei fan italiani, anzitutto perché è stato il primo Final Fantasy ad essere tradotto nella nostra lingua. Ci ritroviamo nei panni di eroe dallo sguardo ombroso e dal temperamento solitario, un protagonista il cui cuore è serrato da un dolore mai dimenticato. Corredato dal Triple Triad, uno dei minigiochi più amati della saga (scoprite quali sono i tre minigiochi più belli di Final Fantasy), l’ottavo capitolo ci immerge in un’ambientazione dominata da streghe e misteriosi spazi temporali e propone un sistema di combattimento, quello dei Junction, che col tempo si scopre essere non particolarmente bilanciato.

Ciò nonostante, grazie alla sua colonna sonora, alla storia d’amore che si rivela una panacea per il protagonista, alle sue iconiche Guardian Forces e numerosi altri aspetti, questo titolo della saga ha fatto breccia nel fandom, conquistando un punteggio di 90 su Metacritic.

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII è stato, specialmente in Occidente, lo spartiacque per l’intera saga. C’è un prima e c’è un dopo Final Fantasy VII. Le avventure di Cloud e dei suoi compagni, sebbene non fossero localizzate in italiano, hanno saputo entrare nel cuore di tutti per la loro profondità e l’atmosfera malinconica in cui erano narrate. Con tematiche estremamente progressiste per l’epoca e una grafica all’avanguardia per l’hardware di riferimento, Final Fantasy VII ha saputo emozionarci con scelte di trama coraggiose, personaggi memorabili, un gameplay innovativo e una colonna sonora indimenticabile.

L’opera ha riscosso un punteggio di 92 su Metacritic e ha avuto una tale risonanza che è nata una vera e propria compilation in cui annoverare film, spin-off, serie animate e tantissime altre iterazioni tratte dall’universo della settima fantasia finale. L’originale è stato anche coinvolto in un rifacimento HD suddiviso in tre parti, di cui Final Fantasy 7 Rebirth è il secondo episodio attualmente in sviluppo.

Final Fantasy IX

La nona iterazione delle serie, che conquista il podio con un punteggio di 94 su Metacritic, taglia con il passato: ci riporta ad un’ambientazione nello stile fantasy più fiabesco che possiamo immaginare, scegliendo un’impronta artistica differente e proponendoci un protagonista, Gidan, ben più allegro e vivace dei suoi precedenti colleghi. Ciò nonostante, Final Fantasy 9 riesce a promuovere una storia ricca di pathos e colpi di scena, riuscendo a intrecciare momenti divertenti ad attimi di profonda malinconia. Anche questo capitolo vanta splendidi minigiochi e tracce indimenticabili, assieme a un sistema di combattimento che privilegia la suddivisione degli eroi in classi differenti.

Tutti i tre Final Fantasy per Playstation 1 sono ricordati anche per il loro amato sistema di combattimento dinamico a turni, un approccio gradualmente sostituito in favore di dinamiche sempre più action, come nel caso dell’ultimo titolo rilasciato, infatti Final Fantasy 16 ha un combattimento full-action. Voi quale preferite dei tre?