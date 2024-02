Qual è il miglior Final Fantasy di sempre? Non è FF7 Rebirth, ma si avvicina

A pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato, previsto in esclusiva su PS5 il 29 febbraio, Final Fantasy 7 Rebirth sta raccogliendo consensi a destra e manca. La critica specializzata lo sta osannando, spingendolo verso un sontuoso Meta Score di 92. Questo ci ha spinto a porci una domanda ben precisa: qual è il miglior Final Fantasy di sempre?.

Rispondere ad una domanda del genere è arduo, se non impossibile, dal momento che la risposta non può prescindere da fattori puramente soggettivi. La saga è in giro da più di 35 anni anni e conta decine di capitoli sparsi sulle piattaforme di gioco più disparate. Avendo attraversato molteplici generazioni, ogni giocatore ha il proprio Final Fantasy preferito.

Intenzionati a dare ugualmente una risposta a tale domanda, ci siamo dunque affidati al metro più oggettivo a nostra disposizione, Metacritic, ben consci tuttavia che l'aggregatore di recensioni non detiene la verità assoluta. Guardando al suo database, abbiamo appurato che secondo la critica il migliore FF di sempre è Final Fantasy 9, essendo provvisto di un Meta Score pari a 94. Lanciato su PlayStation nel 2000, il gioco diretto da Hiroyuki Ito (già Game Director di FF6 e successivamente responsabile anche di FF12) è evidentemente riuscito a soddisfare le elevatissime aspettative che all'epoca erano venute a crearsi dopo due episodi di alto livello come Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8.

Immediatamente dopo la nona fantasia finale figurano Final Fantasy X, Final Fantasy VI, Final Fantasy XII, Final Fantasy XIV: Endwalker e il nuovo Final Fantasy 7 Rebirth, tutti quanti con un Meta Score di 92. Già che ci siete, leggete cosa ne pensiamo dell'ultimo esponente della saga nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.