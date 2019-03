Qual è il miglior Fortnite Tracker per Battaglia Reale e Salva il Mondo?

Volete tenere sotto traccia le vostre statistiche di Fortnite, così da monitorare i vostri miglioramenti nel gioco? Per farlo potete utilizzare i Fortnite Tracker, dei siti gratuiti pensati proprio a questo scopo. Di seguito vi parliamo di quelli migliori attualmente disponibili.

Fortnite Tracker Network (FortniteTracker.com)

Tracker Network ha una miriade di siti che tengono traccia dei giochi multiplayer più in voga del momento, come Realm Royale, PUBG, Destiny 2 e The Division. Quello dedicato a Fortnite include una serie di opzioni di personalizzazione, insieme alla possibilità di pagare una quota di abbonamento mensile per ottenere i privilegi della proposta premium. Una delle principali peculiarità di Fortnite Tracker Network è il TRN Rating, un punteggio indicativo della skill di ogni giocatore.

Potrete filtrare le vostre statistiche per stagione e per modalità, consultando i relativi grafici che mostreranno il vostro andamento delle ultime settimane. Finché il vostro profilo sarà aperto mentre state giocando, il sito traccerà anche le singole partite registrandole nella cronologia.

Oltre a tutto ciò, Fortnite Tracker Network offre sfide per la comunità con premi in denaro, insieme a statistiche dettagliate su tutte le armi del gioco e una serie di classifiche per vedere chi sono i migliori player al mondo. Se state cercando dei compagni di squadra, inoltre, potete visitare la sezione LFG per trovare altri giocatori pronti a collaborare con voi.

Storm Shield (StormShield.one)

Storm Shield offre molte delle stesse statistiche presenti in Fortnite Tracker Network, ma per Battaglia Reale non è così dettagliato. Questo tracker funziona particolarmente bene con Salva il Mondo: tutto, dalle missioni alle tempeste, viene presentato nei minimi dettagli. Vi interessa la prossima missione a Plankerton? Storm Shield vi dirà esattamente quali sono i dettagli della missione, quanto tempo rimane per completarla, i premi in palio e altro ancora.

Il vostro profilo individuale vi informerà sul livello di tutti gli eroi sbloccati, dei vostri gadget, il progresso totale raggiunto in ogni area, quanti gnomi avete distrutto e così via.

Il layout di Storm Shield è uno dei più user friendly in circolazione, anche se non fornisce nulla di unico. Mostra comunque in dettaglio tutte le novità del negozio di gioco, fornendo immagini dei nuovi oggetti cosmetici, informazioni su quando un articolo è stato visto per l'ultima volta nel negozio e altro ancora.