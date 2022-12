Qual è il miglior gioco Android gratis 2022? Le votazioni del Play Store

Dopo avervi messo a conoscenza delle nomination per il miglior gioco degli utenti del Play Store, torniamo a trattare su queste pagine l'iniziativa di fine anno del negozio digitale di Google per via dell'annuncio dei risultati di tutte le categorie.

A tal proposito, come reso noto direttamente mediante il Play Store, i vincitori sono quelli di seguito, indicati per le varie categorie.

I migliori giochi Android sul Play Store del 2022

Il gioco migliore : Apex Legends Mobile;

: Apex Legends Mobile; Il gioco scelto dagli utenti : Rocket League Sideswipe;

: Rocket League Sideswipe; Il miglior multiplayer : Dislyte;

: Dislyte; Il miglior gioco intuitivo : Angry Birds Journey;

: Angry Birds Journey; Il miglior gioco indie : Dicey Dungeons;

: Dicey Dungeons; La storia migliore : Inua - A Story in Ice and Time;

: Inua - A Story in Ice and Time; Il meglio in circolazione : Genshin Impact;

: Genshin Impact; Il meglio per i tablet : Tower of Fantasy;

: Tower of Fantasy; Il meglio su Play Pass : Very Little Nightmares;

: Very Little Nightmares; Il meglio per Chromebook: Roblox.

Per approfondire menzioni d'onore e altro, potete fare riferimento al portale ufficiale del Play Store. Se vi interessano anche le premiazioni generali relative al negozio digitale di Google, invece, potete dare un'occhiata all'approfondimento sulle migliori app 2022 del Play Store.

Insomma, adesso siete a conoscenza dei verdetti relativi al Play Store per l'anno 2022. Ricordiamo in ogni caso che si tratta di un periodo di premi in generale, considerando anche l'imminente cerimonia dei The Game Awards 2022.