Pensato originariamente come la primissima versione di Resident Evil 4, Devil May Cry prenderà le distanze dalla celebre serie horror per diventare un brand a sé stante, capace di rivoluzionare il genere dei giochi d'azione. Dopo diversi episodi, il franchise è divenuto uno dei più famosi ed amati di casa Capcom.

A decretarne il successo non solo la giocabilità esplosiva, ma anche il carisma del protagonista Dante e di tutti i personaggi introdotti un poco alla volta nei vari capitoli della serie. A tal proposito, qual è il miglior gioco di Devil May Cry mai realizzato? Con l'esclusione del secondo episodio, i vari giochi si sono tutti distinti, chi più e chi meno, per pregevoli qualità, raggiungendo talvolta anche valutazioni d'eccellenza.

A tal proposito, consultando il portale Metacritic, scopriamo che è proprio il primissimo Devil May Cry uscito su PS2 nel 2001 ad avere la media più alta, pari a 94 basato su 37 recensioni. Dalle origini si passa poi al gioco più recente della serie, con Devil May Cry 5 che raggiunge medie di 87, 88 e 89 rispettivamente su Xbox One, PS4 e PC. Grandi risultati anche per Devil May Cry 5 Special Edition, che tocca quota 89 in versione PS5.

Gli appassionati della serie hanno comunque spesso ritenuto Devil May Cry 3: Dante's Awakening come il miglior gioco del franchise Capcom, grazie alla profonda evoluzione delle meccaniche ludiche e l'introduzione di Vergil, fratello di Dante, come antagonista principale. Su Metacritic il terzo titolo arrivato su PS2 nel 2005 ha una media di 84, che sale fino ad 87 con la Special Edition pubblicata l'anno successivo.

Qualità dei giochi a parte, vi siete mai chiesti chi è più forte tra Dante e Vergil in Devil May Cry? Sempre a proposito dell'iconico protagonista, ecco quanti anni ha Dante di Devil May Cry.