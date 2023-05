Qual è il miglior gioco di Diablo? Aspettando di tornare all'inferno con Diablo 4

E' tutto pronto per il ritorno di Diablo: i fan fremono dalla voglia di cimentarsi con le sfide di Diablo IV e perdersi nel suo mondo oscuro ed evocativo. E per ingannare gli ultimi giorni di attesa che ci separano dall'esordio della nuova fatica Blizzard Entertainment, scopriamo qual è il miglior gioco della serie mai fatto.

Seguendo quanto riportato su Metacritic non sembrerebbero esserci dubbi: è proprio il capostipite il miglior episodio della serie, con un'altisonante media di 94 basata tuttavia solo su 12 recensioni. Nonostante i pochi verdetti riportati, però, la valutazione non sembra però così lontana dalla realtà: pubblicato nel 1997, il primo Diablo viene considerato una pietra miliare degli Action/RPG, capace di stupire i giocatori con i suoi dungeon generati in maniera randomica, un gameplay efficace e coinvolgente, ed atmosfere capaci di togliere il fiato per quanto sono immersive.

In generale, comunque, un po' tutti i giochi della serie hanno raccolto grandi consensi da parte della critica internazionale: da Diablo III in versione Ultimate Evil Edition capace di raggiungere una media di 90 su PS4, fino al leggendario Diablo II, che presenta una media di 88 non solo dalla critica, ma anche come User Score su Metacritic. Effettivamente il secondo capitolo si può considerare il più amato e popolare tra il pubblico, che anche a distanza di anni dalla sua originale uscita nel 2000 ha continuato ad giocarlo ed apprezzarlo senza sosta. La nostra recensione di Diablo 2 Resurrected conferma che anche la versione moderna ha ripreso molti dei tratti che resero grandiosa l'edizione PC di oltre due decenni fa.

Impazienti di vivere le nuove esperienze offerte da Diablo IV? Ripercorrete con noi gli eventi chiave con il riassunto della storia di Diablo, così da farvi trovare pronti!