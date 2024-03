Qual è il miglior gioco di Dragon Ball di sempre? Degno di un vero Super Saiyan

Sono tantissimi i videogiochi a tema Dragon Ball pubblicati nel corso del tempo: dalla serie originale fino a Z e GT si perde il conto delle produzioni legate all'opera del compianto Akira Toriyama, ed anche Dragon Ball Super ha trovato spazio nei titoli più recenti.

Ma qual è il miglior gioco di Dragon Ball mai realizzato? Se andiamo a consultare Metacritic sembra emergere un chiaro vincitore: stiamo parlando di Dragon Ball FighterZ, il Picchiaduro sviluppato da Arc System Works e pubblicato originariamente nel 2018 si è portato a casa una media tra 85 e 87 attraverso tutte le versioni disponibili, risultando così il gioco di Dragon Ball con il metascore più elevato. Caratterizzato da una storia originale e da un gameplay tanto spettacolare quanto profondo, Dragon Ball FighterZ rende effettivamente onore al franchise con le sue eccezionali qualità. Di Nel 2024, inoltre, Dragon Ball FighterZ è stato riproposto anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Ma ci sono altri giochi ancora che sono rimasti impressi nel cuore dei fan, soprattutto dell'epoca PlayStation 2: in quegli anni le serie di Dragon Ball Z Budokai e soprattutto Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi facevano furore per i loro contenuti e la fedeltà all'opera originale. In particolare Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 viene considerata una vera e propria enciclopedia di Dragon Ball grazie soprattutto al suo roster sconfinato comprensivo anche dei combattenti non canonici visti nei film d'animazione. Il tutto unito a una giocabilità coinvolgente che ha conquistato il pubblico cresciuto a pane e Kamehameha.

Si attende ora l'uscita del prossimo, attesissimo gioco: la nostra anteprima di Dragon Ball Sparking Zero approfondisce quanto noto sulla produzione Bandai Namco.

