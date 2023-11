Qual è il miglior gioco per Game Boy Advance? C'è un parimerito

Il Game Boy Advance è stato l'ultimo Game Boy mai prodotto da Nintendo, che in seguito abbandonerà il marchio per puntare sul Nintendo DS. Tuttavia la celebre console portatile a 16-Bit ha regalato ricordi indelebili ai fan grazie alle sue produzioni più belle e imperdibili.

Sappiamo quanti giochi sono usciti in tutto su GBA, ma conosciamo anche qual è il miglior gioco mai creato per la console? Ebbene, stando ai metascore su Metacritic, il gradino più alto del podio è diviso da due diversi giochi: stiamo parlando di Tony Hawk's Pro Skater 2 e di The Legend of Zelda A Link to the Past Four Swords, entrambi capaci di raggiungere un'incredibile media di 95. Va detto che, nel caso del titolo Activision, le recensioni raccolte sono 16, mentre il punteggio di Zelda deriva da 30 diversi verdetti della stampa internazionale.

Ciò comunque non toglie che siamo davanti a due produzioni di qualità eccezionale. Il porting GBA di Tony Hawk's Pro Skater 2 è stato un piccolo miracolo capace di conquistare critica e pubblico con la sua grafica fluidissima ed una giocabilità stellare, mentre l'opera Nintendo offre all'interno della cartuccia non solo una riedizione dell'intramontabile Zelda A Link to the Past per SNES, ma anche l'avventura inedita multiplayer Four Swords, per un pacchetto dai contenuti assolutamente incredibili. Se amate la console, dunque, questi due giochi non possono assolutamente mancare nella vostra collezione.

In chiusura, sapete quanto ha venduto il Game Boy Advance in tutto il mondo?